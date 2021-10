Létang Avocats accueille trois collaboratrices

Comme le précisent Stéphanie Encinas, Gwenaël Le Fouler et Antony Dutoit, associés de Létang Avocats « ces derniers mois, nous avons connu un développement important, et pour continuer à assurer un accompa- gnement qualitatif de nos clients, il était nécessaire de recruter de jeunes avocats motivés et passionnés par le droit de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier. En effet, notre positionnement transversal a mené à une évolution significative de notre activité et de notre clientèle. C'est pourquoi nous sommes ravis qu'Inès, Lorraine et Coralie aient rejoint Létang Avocats ».

Inès de Cirudega est spécialiste en conseil et contentieux en droit de l'urbanisme, droit de l'urbanisme commercial, droit de l'environnement, droit de la commande publique et droit administratif.

Lorraine Touvier intervient en conseil et contentieux en droit de l'urbanisme et de l'aménagement, de l'urbanisme commercial et cinématographique, droit de l'environnement.

Enfin, Coralie Renard est spécialiste en conseil et contentieux en droit de l'urbanisme et de l'aménagement urbain, droit de l'urbanisme commercial et droit de l'environnement.