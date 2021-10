Les vœux de la CPME Paris Île-de-France

«Alors que l'Île-de-France souffre tout particulièrement de la crise sanitaire, du fait de l'internationalisation de son économie et de la dépendance au tourisme de plus de

300 000 de ses emplois, l'année 2021 s'annonce paradoxale. La perspective d'un vaccin, le rebond économique asiatique et une meilleure gestion publique et privée de la crise éclaircissent l'horizon, mais cette lumière qui apparaît au bout du “tunnel” éclaire aussi crûment le chemin qui reste à parcourir, ses aléas, sa longueur et sa difficulté ».

CPME Paris Île-de-France forme quatre principaux vœux « pour que les TPE-PME franciliennes tiennent bon en 2021 » :

le maintien des aides dans la durée, pour que les entreprises déjà soutenues puissent se relever sans rechuter, au moins encore sur l'essentiel de l'année 2021, voire 2022 si l'évolution de la situation sanitaire l'exigeait ;

le renforcement du soutien à la digitalisation des commerces de proximité, pour leur assurer de nouveaux débouchés et leur permettre de faire valoir aussi en ligne leur fonction sociale essentielle ;

la concertation sur le télétravail, pour que cette nouvelle modalité d'organisation du travail - de préférence alternée ;

soit choisie, adaptée, territorialisée et “sur mesure” ;

la restauration de la sécurité économique dans la capitale, pour que les TPE-PME parisiennes ne subissent plus de nouveaux samedis de violences urbaines.

« Faute de quoi la dévitalisation commerciale de certains secteurs de Paris sera difficile à enrayer », ajoute Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France.