Les ventes de voitures neuves en France sont au plus bas

Les immatriculations ont dégringolé l'an dernier de 13,9%, en données brutes, mais aussi à nombre de jours ouvrables comparables, pour revenir à 1,899 million d'unités, a indiqué le CCFA. Les constructeurs français sont les plus touchés. Si leur part de marché se maintient au-dessus de 50%, les immatriculations de PSA Peugeot Citroën ont chuté de 17,5% et celles de Renault (marques Renault et Dacia) de 22,1%. Le recul des marques étrangères est moins marqué (-6,7%). "Toutes les marques généralistes reculent, tandis que celles haut de gamme se maintiennent", a commenté un porte-parole du CCFA.