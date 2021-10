Les valeurs locatives des bureaux par station de métro

Les valeurs affichées sur cette carte correspondent, pour chaque station (302 au total) à la moyenne des valeurs locatives des surfaces de bureaux vacants sur le marché mi-2018, soit 1 590 immeubles représentant 1,7 million de mètres carrés.

Le conseil retient une valeur moyenne de 365 euros/m²/an, hors charges et hors taxes, sur l'ensemble du réseau (302 stations), en hausse d'une année sur l'autre (350 €/m²/an mi-2017). L'amplitude des valeurs locatives sur le marché des bureaux à Paris et de ses communes limitrophes est toujours aussi large. Elles se distribuent entre 120 et 590 euros/m²/an selon les stations de métro considérées, soit un rapport de un à cinq. La valeur locative la plus élevée de l'échantillon analysé est atteinte dans deux stations : 590 euros/m²/an à Concorde (lignes 1, 8 et 12) et Assemblée nationale (ligne 12), alors que la valeur locative la moins élevée de l'échantillon analysé est de 120 euros/m²/an pour les stations Fort d'Aubervilliers (ligne 7) et Basilique de Saint-Denis (ligne 13). Un peu moins d'un tiers (94) des 302 stations de métro analysées affiche une valeur locative supérieure à

400 euros/m²/an, alors qu'un peu moins de 10 % (29 stations de métro) ont une valeur locative inférieure à 200 euros/m²/an.

La ligne 14 (420 euros/m²/an en moyenne) conserve sa position de ligne la plus chère du réseau francilien (365 euros/m²/an). Comme en 2017, les lignes 3bis et 7bis demeurent les moins chères, respectivement 260 euros/m²/an et

280 euros/m²/an en moyenne.

Une interconnexion entre deux ou plusieurs lignes entraîne en moyenne un premium moyen de 22% de la valeur locative avec un prime de 4 à 58 % selon les lignes considérées.

Comme le souligne Magali Marton, directrice des études, « Alors que le stock vacant se réduit - un peu moins de 3,1 millions de mètre carrés en Île-de-France recensés à mi-2018 - le choix des entreprises concernant leur nouvelle implantation se resserre d'autant plus quand la surface recherchée dépasse le millier de m². Sur le marché parisien et de la proche couronne desservis par le réseau du métro, les utilisateurs commencent à percevoir la hausse des valeurs locatives (+4% en moyenne en un an) avec un hyper centre de la capitale aujourd'hui positionné entre 500 et 600 €/m²/an, et, entre 350 et 450 €/m²/an sur les autres pôles tertiaires parisiens. Le prochain prolongement de la ligne 14 vers Saint-Ouen pourrait préfigurer l'évolution des valeurs locatives du Grand Paris Express : elles sont aujourd'hui de 480 €/m²/an à Saint-Lazare mais seulement de 150 à 290 €/m²/an sur le secteur de la Porte de Clichy ou de la mairie de Saint-Ouen. »