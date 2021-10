Les vaccinations au Stade de France continuent

Le Conseil départemental rappelle aux habitants de Seine-Saint-Denis, le numéro privilégié qui a été mis en place, le 01 43 93 78 77. Il permet de prendre rendez-vous facilement et poser toutes les questions.

Comme le souligne le Département, « Tout le monde a son rôle à jouer pour faire disparaître cette pandémie : “si je suis éligible, je me vaccine”. Vous n'êtes pas encore dans la cible ? Informez-vous sur l'évolution constante des critères d'éligibilité au vaccin. »

Par ailleurs, pour les plus de 55 ans, la vaccination en ville est possible, chez les médecins et chez les pharmaciens.