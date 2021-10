Les Universités de l'expertise le 8 juillet

Ce colloque traitera les grands sujets d'actualité touchant la profession d'experts et l'évolution des missions d'expertise, notamment grâce aux nouvelles technologies.

Placée sous la direction scientifique de David Znaty, expert judiciaire, président d'honneur CEACC er IEAM, expert agréé Cour de Cassation, cette journée permettra aux acteurs judiciaires de faire le point sur les affaires de responsabilité (en particulier médicales), le dommage corporel et l'évaluation du préjudice.

Ce sera également l'occasion de traiter des impacts des nouvelles technologies (intelligence artificielle, blockchain…) dans les missions d'expertise et pour la justice en général.

Des tables rondes et des présentations permettront de débattre et de faire le point sur ces sujets de manière transversale.

La journée s'ouvrira sur une conférence intitulée « Regards croisés : Les robots experts » donnée par l'avocat Georgie Courtois, associé De Gaulle Fleurance, et l'expert-comptable Romain Froment, associé Groupe ACC, puis sur un zoom sur la justice prédictive par Bernard Cohen Solal, directeur général Lexposia, expert judiciaire et professeur à HEC. L'intelligence artificielle permettra-t-elle de prédire le résultat d'un litige pour conforter son approche, modifier son argumentation, tenter une médiation, éviter une procédure à l'issue probablement négative ? Est-ce la fin du juge ? Quelles conséquences pour les experts : du judiciaire au conseil ; certification et vérification des systèmes IA ; vers la complexité …

Après avoir abordé différents enjeux actuels, la matinée se terminera sur l'intervention de David Znaty sur l'expertise judiciaire transverse.

Des ateliers organisés pour les principales filières économiques (construction, agroalimentaire, transport, santé…) et animés par des intervenants de haut niveau compléteront cette journée de formation et d'information.

Cette journée de formation se terminera en beauté sur un grand débat intitulé « la course contre la montre » sur les outils d'évaluation et le financement des start-up, et en particulier des legaltechs pilotées par des avocats vs par des entrepreneurs néophytes. Laurent Cheynet, associé MGT, Nathalie Attias, avocat Wan Avocats, Arnaud Touati et Harry Allouche, associés Hashtag Avocats, partageront leur retour d'expérience sur leur aventure entrepreneuriale. L'occasion de lancer officiellement l'Incubateur du barreau de Paris et le Réseau national des incubateurs de barreaux (RNIB).

En option, une soirée networking clôturera l'événement et permettra aux participants de discuter et d'échanger dans une ambiance confraternelle, détendue et chaleureuse au sein du quartier mythique de Saint-Germain.