Les Universités d’été de Side Quest du 20 au 24 juin 2022

Face au succès rencontré par les formations e-learning proposées depuis deux ans par Side Quest, qui ont déjà séduit plus de 1 000 professionnels du droit, l’organisme de formation continue des professionnels du droit a décidé de lancer la 1ère édition de ses universités d’été.

Du 20 au 24 juin prochain, plus de 150 participants sont attendus en présentiel, à Paris, ainsi qu’à distance pour permettre au plus grand nombre de participer à l’événement.

Cette semaine a pour objectifs de favoriser les rencontres entre professionnels et experts, de stimuler la créativité et les ambitions de chacun et de transmettre des compétences pratiques qui pourront être mises immédiatement en place.

Au programme, des conférences sur la cybersécurité, la déontologie, le Personal Branding, le Legal Design, l’utlisation des réseaux sociaux et le Web 3.0 ou encore les méthodes d’amélioration de la relation professionnelle/client et les bases de la communication judiciaire.

« Nous avons réuni les meilleurs experts afin de proposer des contenus de formation singuliers et pratiques qui permettront à nos apprenants de mettre en œuvre facilement les méthodes acquises pour se distinguer et développer leurs activités ! Cette semaine va être l'occasion pour les membres de notre communauté de près de 1 000 apprenants professionnels du droit de se retrouver en chair et en os après deux années en visio et en e-learning afin de partager et enrichir leurs pratiques avec nos formateurs », a indiqué Thibault Oudotte, co-fondateur de Side Quest.

Informations pratiques : 19 rue Poissonnière, 75 009 Paris.

Le programme détaillé est à retrouver à l’adresse https://side-quest-formation.myshopify.com/