Les Trophées nationaux « entrepreneuriat au féminin » 2014

La cérémonie de remise des différents trophées s’est déroulée en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, de la ville de la Jeunesse et des Sports, d’un grand nombre de personnalités et d’une vingtaine de femmes chefs d’entreprise provenant de toute la France, nominées dans diverses catégories. Cette première édition des trophées nationaux de « l’Entrepreneuriat au Féminin », organisée à l’initiative de Geneviève Bel, Vice-Présidente de la CGPME et présidente de la Commission des droits des femmes du CESE, fut un véritable succès. Elle mit à l’honneur un grand nombre de femmes françaises ayant « osé entreprendre ». Leurs réussites, dont celle d’Anne Benedetti, font d’elles « les meilleures ambassadrices de l’égalité Femme-Homme », pour reprendre les termes de Jean-François Roubaud, Président de la CGPME.