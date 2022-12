Les trophées INPI 2022 dévoilés

Créés en 1991, les trophées INPI (Institut national de la propriété industrielle) récompensent des entreprises emblématiques de l’innovation française se distinguant par l’exemplarité de leur stratégie de propriété individuelle. La remise des prix 2022 s’est déroulée devant 200 acteurs de l’écosystème de l’innovation, le mercredi 30 novembre à Paris et a récompensé six startups et PME.

Un prix spécial jury

Abolis Biotechnologies a remporté le concours dans la catégorie Innovation responsable. Dans celle de l’Industrie, le trophée est revenu à Europe Technologies. Gattefossé a été lauréat en Export, Sintermat en Recherche partenariale, et Vetophage dans la catégorie Startup. Le prix spécial du jury 2022 a, de son côté, été adressé à Proverpharm Life Solutions.

« Ce millésime 2022 démontre, une fois encore, que la France a ses champions en matière d’innovation. Startup, PME, ETI… C’est une immense fierté pour l’INPI de célébrer ces entreprises innovantes en les mettant à l’honneur, mais surtout de les accompagner au quotidien et de les voir grandir. Et nul doute que le parcours de ces dirigeants, véritables défenseurs de la propriété industrielle, en inspirera plus d’un », a déclaré Pascal Faure, directeur général de l’INPI.