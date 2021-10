Les Trophées INPI 2018

Plus de 250 invités, décideurs de l'écosystème de l'innovation et de la propriété intellectuelle étaient réunis pour l'occasion. C'est l'animateur Miguel Derennes qui a joué le maître de cérémonie.

Eric Carreel, président du jury, Pascal Faure, directeur général de l'INPI, Olivier Peyrat, directeur général de l'Afnor, et Didier Hillion, directeur propriété industrielle de Renault, vice-président du conseil d'administration de l'INPI ont remis cette année le trophée INPI créé par le designer Ora-Ito.

A l'issue de la cérémonie, les invités ont pu découvrir les innovations des 12 nominés, exposées dans la salle de bal et le jardin d'hiver du Trianon.

Pour Pascal Faure, directeur général de l'INPI, « L'innovation est au cœur des missions de l'INPI. Accompagner toutes les entreprises, quel que soit le stade de leur développement est notre vocation, pour qu'elles transforment leurs projets en innovation et leurs innovations en valeur. Avec les Trophées INPI, qui récompensent chaque année des entreprises et laboratoires innovants pour la qualité de leur stratégie de propriété industrielle, nous mettons à l'honneur des succès, pour servir de modèle et d'inspiration à d'autres entrepreneurs et chercheurs. »

De son côté, Eric Carreel, président-fondateur de Withings, Sculpteo, Invoxia et Zoov, a tenu à souligner que « c'est une chance de présider un tel jury et d'être témoin des énergies de ce pays autour de la propriété intellectuelle créée. La propriété intellectuelle est essentielle, aux yeux des investisseurs notamment, et elle le sera encore plus demain, parce que les produits ou services imaginés sur la base d'innovations de rupture pour s'attaquer à la résolution des grands défis du XXIe siècle participeront encore plus à la création de valeur ».

Les lauréats en bref TRAXENS (Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Lauréat de la catégorie Brevet, Traxens assure la traçabilité des conteneurs grâce à un boîtier intelligent.

AGRICONOMIE (Coole, Grand Est)

Lauréat de la catégorie Marque, Agriconomie est la première place de marché destinée aux agriculteurs.

SERICYNE (Monoblet, Occitanie et Paris, Ile-de-France)

Lauréat de la catégorie Design, Sericyne réinvente le monde de la soie.

I3S, laboratoire d'informatique, signaux et systèmes (Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Lauréat de la catégorie Recherche, I3S est spécialiste de l'intelligence artificielle.



L'INPI EN CHIFFRES



706 collaborateurs – 19 implantations en france – 11 implantations à l'international couvrant 68 pays – 16 300 dépots de brevets – 90 500 dépots de marques – 5 900 dépots de dessins et modèles – 4 300 entreprises sensibilisées à la propriété industrielle 7 000 étudiants formés – 4 200 visites en entreprise – 1 000 coaching inpi (prédiagnostic – master class – pass pi) – 1 600 actions d'accompagnement à l'international – 350 actions contre la contrefaçon – plus de 7 millions de données ouvertes libres et réutilisables – 142 km d'archives conservées