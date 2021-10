Les Trophées du territoire Paris Est Marne & Bois

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! » Sept catégories ont été mises à l'honneur, dans lesquelles les TPE/PME/PMI du territoire peuvent candidater : Ressources humaines, Business, Solidarité, Digital, Diversité, Environnement et Prix de la Cheffe d'entreprise du territoire. Les sept lauréats remporteront un pack visibilité premium comprenant une vidéo professionnelle de présentation de l'entreprise d'une valeur de 1 930 euros ainsi que des prestations de la CCI Paris Île-de- France d'une valeur de 1 000 euros. Les gagnants bénéficieront également d'une adhésion d'un an à l'un des clubs d'entreprises du territoire dans la ville à laquelle appartient l'entreprise.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 janvier. Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix le 31 mars prochain, dans l'un des lieux les plus emblématiques du territoire : le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.

Pour candidater, rendez-vous sur le site internet de l'événement : www.trophees94.com