Les Trophées de la nuit décernés au Lido le 26 novembre

Un trophée distinguera une salle de concert ou un lieu spécialisé dans la musique live. Un prix d'honneur sera décerné à la municipalité la plus dynamique dans le domaine de la nuit.

"Même si le nombre de discothèques est en diminution - environ 2 000 sur tout l'hexagone-, on assiste à une progression des établissements de nuit par le phénomène parisien des bars et restaurants à ambiance musicale qui se répand sur toute la France. Il y en a 1 000 à Paris et 12 000 dans toute la France", souligne Alexandre Habibi, directeur de Paris Nuit. "Ces dirigeants dynamiques connaissent eux aussi les difficultés de la conjoncture économique auxquelles viennent s'ajouter des contraintes liées à la sécurité et aux autorisations de nuit. Un grand nombre d'entre eux méritent d'être mis à l'honneur", ajoute Alexandre Habibi.