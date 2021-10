Les Tricolores, domiciliez votre entreprise en 2 clics

Aux prémices de son projet il devra choisir entre plusieurs formes juridiques complexes. Il devra ensuite trouver une adresse de domiciliation et ouvrir un compte bancaire pour obtenir son K-bis. Une fois obtenu, l'entrepreneur partira en quête d'un expert-comptable pour certifier ses comptes.

Le développement de sa société passera ensuite par des modifications juridiques nécessaires : transformation du statut juridique, modification du capital social ou édition de contrats de travail. Alors, si ce parcours du combattant peut freiner bon nombre d'entrepreneurs, ils existent des solutions pour faciliter la vie de ces jeunes dirigeants et pour les accompagner dans leur projet !

Les Tricolores : une adresse de prestige en quelques clics

Les Tricolores, société spécialisée dans la domiciliation d'entreprise, permet de simplifier la vie des entrepreneurs. La domiciliation en ligne permet aux entrepreneurs de bénéficier rapidement d'une adresse prestigieuse dans Paris pour y établir leur siège social. Le processus de domiciliation est entièrement digitalisé. Il suffit de choisir son adresse sur le site internet et le contrat est automatiquement généré. Vous pouvez obtenir une nouvelle adresse en moins de 10 minutes. Choisir une adresse de renom dans Paris, c'est s'offrir une crédibilité vis-à-vis de ses clients. Ajouter à cela un service de numérisation du courrier qui permet aux clients de recevoir instantanément leurs plis via un bureau virtuel. Ce courrier est trié et classé selon son thème et son degré d'importance. La société avertit directement ses clients, par email ou par sms, de la réception d'un courrier important.

En plus de cette offre de domiciliation, la société propose également la location de bureau via l'espace client en ligne. Les entreprises domiciliées peuvent organiser des réunions ou recevoir leurs clients dans des centres d'affaires névralgiques et prestigieux. Ainsi, ils peuvent bénéficier d'une adresse de qualité pour un coût minimum.

Les Tricolores : de la domiciliation, mais pas seulement !

Une fois la société domiciliée, il reste encore un certain nombre de formalités à accomplir pour l'entrepreneur. Là encore, les Tricolores sont présents pour accompagner le dirigeant. En se connectant sur l'espace client, vous pouvez avoir accès à votre bureau virtuel qui comprend plusieurs services sur-mesure ! Vous avez besoin d'un logiciel de facturation pour éditer et tracer vos factures ? C'est possible ! Vous avez besoin de suivre l'évolution de la trésorerie de votre entreprise en temps direct ? C'est possible ! Vous avez besoin de rédiger un contrat de travail ou de modifier les statuts de votre société ? Encore une fois, c'est possible !

Sur un même espace virtuel, vous aurez donc un accès en instantané à toutes vos formalités juridiques et comptables. Vous pouvez gérer votre société en temps réel directement à partir de ce bureau virtuel qui vous suivra partout.

Ainsi, les Tricolores ne s'arrêtent pas seulement à la domiciliation d'entreprises mais accompagnent les entrepreneurs dans toutes leurs démarches. En mettant à la disposition de ses clients des outils numériques, les entreprises gagnent un temps considérable. Libéré de ces contraintes, l'entrepreneur peut enfin se concentrer sur son projet et rêver !