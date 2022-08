Les travaux du centre d’exploitation des futures lignes 16 et 17 de métro ont commencé à Aulnay

Le Grand Paris Express, plus grand projet d’aménagement urbain en France, va compter six centres d’exploitation, répartis sur l’ensemble des 200 km de réseau. Parmi ces centres, Palaiseau et Aulnay seront les seuls à intégrer une triple fonction, en étant à la fois un poste de commandement (PCC), un site de maintenance et remisage (SMR) et un site de maintenance des infrastructures (SMI).

Aulnay, centre clé

Depuis le centre d’exploitation d’Aulnay, toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement des lignes 16 et 17 seront assurées en permanence, 24h/24 et 7j/7. Qu’il s’agisse de la surveillance et la de régulation du trafic en temps réel, de la maintenance des gares, des voies, de la signalisation, du nettoyage, etc. Le centre assurera un service permanent. Depuis juillet, les équipes du groupement ont d’ailleurs débuté, avec les premières soudures de rails, l’installation des différentes voies du centre d’exploitation, qui s’étend sur 2 km le long de l’autoroute A1, sur une partie de l’ancienne usine PSA. C’est Ineo, une entité d’Equans France, mandataire du groupement avec GCF et Unifer, acteur mondial des services à l’énergie, qui est en charge de la fourniture et de l’installation des systèmes caténaires, mais aussi des équipements en ligne et de la signalisation locale du centre névralgique des futures lignes de métro.

« En qualité de mandataire du Groupement avec GCF et Unifer, Ineo est fier de contribuer à la réussite opérationnelle des infrastructures de transport à travers le centre d’exploitation d’Aulnay, aussi stratégique que fonctionnel » affirme Emmanuelle Brisemur, CEO du marché Transport de Equans France.

Livraison prévue en 2026

« Le Grand Paris Express est un projet d’envergure qui va améliorer le quotidien de millions de Franciliens et soutenir le dynamisme et l’attractivité de la métropole », se réjouit encore Emmanuelle Brisemur. Afin d’assurer les différentes fonctionnalités de l’installation, le Groupement dont Ineo fait partie met ainsi en place plusieurs typologies de voie : sur potelets, sur longrines, noyées ou avec du béton sur traverses. Au total, une trentaine de personnes est mobilisée sur le chantier pour l’année 2022 et l’effectif sera multiplié par trois l’an prochain. Les installations techniques devront être opérationnelles dès 2024 pour le démarrage des premiers essais avant une mise en service simultanée d’une partie des lignes 16 et 17 en 2026.