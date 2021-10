Les transporteurs sur réservation se regroupent

Trois sociétés de la région parisienne, SnapCar, Chauffeur-privé et LeCab, ont annoncé mardi la création d'une fédération française du transport de personnes sur Réservation (FFTPR), pour "promouvoir le développement des entreprises de véhicules précommandés (et) optimiser et favoriser l'exercice de cette activité". La fédération, qui représente 250 des 1 300 véhicules opérant à Paris, est ouverte à d'autres entreprises, a dit Benjamin Cardoso, porte-parole de la fédération.

Ces voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC), autre appellation de ces transporteurs, entendent offrir une offre complémentaire aux services de transports disponibles en Ile-de-France. Ils soulignent que dans des villes comme Londres et New York, cette activité a permis de réduire le nombre de voitures privées.