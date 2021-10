Les transactions plongent dans le logement ancien

Que ce soit dans la capitale (-21 % par rapport à la même période de 2011) ou en Île-de-France (-21 % également), les ventes de logements anciens ont battu de l'aile entre avril et juin, selon les chiffres publiés par les notaires de Paris-Île-de-France. Notaire à Montmorency (Val-d'Oise), Philippe Sansot a prévenu que les chiffres du troisième trimestre ne seraient sans doute "pas meilleurs". "Nous avons senti l'attentisme des acteurs du marché", a-t-il analysé. Pour autant, les prix, eux, n'ont enregistré qu'un repli très modeste de 0,3 % par rapport au premier trimestre. Sur un an, ils sont parfaitement stables. "Les prix ne décrochent pas", a constaté M. Sansot. Comme souvent, Paris est l'illustration la plus extrême de ce mouvement. Le repli enregistré au quatrième trimestre 2011 et au premier trimestre 2012 semble en effet avoir fait long feu. Au deuxième trimestre, les prix sont ainsi repartis à la hausse (+1 %), pour se rapprocher à nouveau du record du troisième trimestre 2011 (8 370 euros le mètre carré), à 8 340 euros le mètre carré, selon les chiffres publiés jeudi par les notaires de Paris. "Il va y avoir un nouveau record à Paris", a prévenu Thierry Delesalle, notaire dans la capitale, indiquant que les indicateurs avancés pointaient une hausse des prix en septembre et octobre. Les prix à Paris oscillent désormais entre 5 900 euros du mètre carré dans le quartier de la Goutte-d'Or (en légère baisse de 1,5 % sur un an) dans le 18e arrondissement et 15 530 euros pour la même surface aux Champs-Elysées (8e), le quartier affichant une hausse de 20,1 % sur un an.