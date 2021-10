Les TPE recourent davantage au temps partiel et aux CDD

Fin 2011, plus d'un quart (26,3 %) des 3 millions de salariés de ces TPE étaient à temps partiel, contre 15,8 % dans les entreprises de 10 salariés ou plus. Le temps partiel y est beaucoup plus fréquent pour les femmes (41,8 %) que pour les hommes (11,9 %).

A la même date, 11,7 % des salariés de ces très petites entreprises occupaient un CDD, contre 7,3 % dans les plus grandes entreprises. Cette proportion est en légère progression depuis fin 2009, dans les TPE comme dans les plus grandes entreprises.

En moyenne, une TPE emploie trois salariés, mais plus d'un tiers n'en emploie qu'un seul.