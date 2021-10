Les « Toits de Paris » au Patrimoine mondial

Le projet initié par Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement, est ainsi porté par les couvreurs parisiens : au quotidien, ils sont plus de 3 000 à assurer la pérennité des toits de la capitale. Véritables gardiens de ce patrimoine historique et architectural unique au monde, leur savoir‐faire contribue au rayonnement international de Paris. Pour le GCCP, engagé auprès des jeunes pour assurer le futur du métier de couvreur et faire vivre les toits de Paris, ce soutien actif à la candidature des Toits de Paris constitue une suite logique à un travail de valorisation de ce métier « passion ». Le syndicat est en effet à l’initiative d’un prestigieux ouvrage mettant en lumière de façon originale et artistique le métier de couvreur, peu connu du grand public : « Les Toits de Paris ou l’art des couvreurs », conçu avec Gilles Mermet, journaliste photographe et Président du Comité de Soutien. Angel Sanchez, président du GCCP et parrain du Comité de soutien souligne : « Les toits de la capitale sont indissociables de son image à travers lemonde. (…) Cette image, ce Paris-carte postale, est le fruit du travail des couvreursdepuis des générations ! Sans la diversité de ses toits, Paris ne serait plus Paris ! »