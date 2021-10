Les tchats de Pôle emploi Ile-de-France

Des entreprises comme Disneyland Paris, EDF, ou Mc Donald’s se sont livrées à l’exercice et en tirent un bilan satisfaisant en termes de volume de candidatures reçues. Ces tchats événementiels permettent aux recruteurs de présenter leur activité, leurs métiers et les postes proposés aux candidats en dialoguant en direct avec eux. Les échanges se mènent dans un ton plus informel et détendu qu’en entretien physique. Côté candidats, c’est l’occasion de poser des questions concrètes et d’obtenir des informations précieuses et qualitatives sur les critères de sélection demandés par les entreprises.

Ces tchats recrutement sont organisés en partenariat avec la radio Voltage 96.9 dans le cadre des journées de l’emploi. Ces journées font la promotion des recrutements d’entreprises franciliennes à l’antenne de Voltage sous la forme d’interviews et proposent aux auditeurs de tchatter en direct avec l’une d’entre elles.

Ces tchats viennent compléter l’offre de service de Pôle emploi Ile-de-France valorisant les recrutements. Une offre de service riche qui passe par la page Facebook : « Les rendez-vous de l’emploi », le site Internet pole-emploi.fr-ilede-france, des annonces diffusées sur France 3 avant le journal télévisé et des affiches dans les 170 agences de la région. Tout est donc mis en œuvre pour que les demandeurs d’emploi soient informés des recrutements et pour favoriser l’emploi en Ile-de-France.