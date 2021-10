Les Taxis Bleus sur SmartWatchTM

Cette véritable innovation va permettre de simplifier les usages des Franciliens en termes de déplacements. Commander son taxi se fera en deux clics sans même avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche ! « Cette innovation reflète l’engagement des Taxis Bleus de toujours être à la pointe de la technologie et de proposer des services en adéquation avec les nouveaux usages de nos clients. », déclare Yann Ricordel, directeur général des Taxis Bleus. L’application géo-localise le client, recherche le taxi le plus proche, et, une fois identifié, annonce le temps restant avant l'arrivée du taxi à destination. Lorsque le taxi est arrivé, un message s'affiche et la SmartWatch vibre prévenant ainsi le client. Les Taxis Bleus ont confié le développement de cette application à l’agence Bemobee, filiale de Mobile Network Group.