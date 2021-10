Les taxes foncières progressent deux fois plus vite que l'inflation

"Sur l'ensemble de la France, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 20,94 % entre 2006 et 2011 alors que l'inflation a seulement progressé de 8,2 % pendant cette période", déplore Jean Perrin, le président de l'UNPI, dans cette étude annuelle. Aussi, pour la principale organisation de propriétaires-bailleurs, "il faut que les collectivités locales bloquent les taux" car celles-ci sont responsables, à égalité avec l'Etat, de la moitié de la hausse.



Parmi les 50 communes les plus peuplées de France, c'est à Paris que l'augmentation a été la plus forte (+67,90 %) à cause de la création d'un taux départemental. Mais en 2011 les taux cumulés de la capitale par rapport à la valeur locative (13,5°%) restaient néanmoins parmi les plus bas des grandes villes. Dans les quatre autres grandes métropoles la hausse est de 15,11 % à Lyon, 15,34 % à Marseille, 18,42 % à Toulouse et 23,26 % à Nice. C'est à Fort-de-France qu'elle est la plus modérée (+8,48 %) devant Aix-en-Provence (+10,44 %) et Reims (+10,49 %).



En 2011, Courbevoie (Hauts-de-Seine) restait, grâce au quartier d'affaires de La Défense, la ville où les taux cumulés de la taxe foncière restaient les moins élevés (12,09 %) devant Paris (13,50 %), Boulogne-Billancourt (14,44 %) et Nanterre (18,77 %). Par contre c'est à Amiens qu'ont été constatés les taux les plus élevés (54,49 %) devant Grenoble (54 %), Caen (53,01 %) et Angers (52,90 %)