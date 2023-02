Les tarifs bancaires quasi stables en 2023, selon une association de consommateurs

La facture des "petits consommateurs", calculée sur la base d'un compte détenu par une seule personne utilisant un nombre limité de services, sera stable à 66,96 euros par an (-0,01%). C’est ce qu’assure l'association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) dans une enquête annuelle. La facture des consommateurs "moyens" et "gros" ressortira respectivement à 148,76 euros et 208,04 euros, soit une augmentation de 1,24 % et 0,89 % par rapport à 2022.

Dans le détail, les quelques hausses « sont principalement dues à l'évolution des prix des cartes, des frais de tenue de compte, de l'assurance des moyens de paiement », détaillent les auteurs de l'étude.

Ces évolutions sont bien moindres que l'inflation, mesurée à 5,9 % sur un an en décembre en France d'après les premières données de l’Insee. Elles sont également conformes aux engagements de la profession pris le 13 septembre dernier à l'issue de négociations tendues avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire : ne pas augmenter les tarifs bancaires de plus de 2 % sur l'année 2023.

Une clientèle fragile

Les banques sont bien au rendez-vous d'un autre de leurs engagements pris auprès de M. Le Maire : ramener le prix de l'Offre clientèle fragile (OCF) à 1 euro par mois, contre 3 euros par mois l'an dernier.

Cette offre, souscrite seulement par un client éligible sur six, doit comprendre un certain nombre de services : la tenue de compte, une carte de paiement, la possibilité de retirer ou déposer des espèces, la fourniture d'un relevé d'identité bancaire (RIB), quatre virements mensuels... Un petit cercle d'établissements va au-delà en appliquant la gratuité.

La question de l'identification des clientèles fragiles « reste toutefois entière, les critères n'ayant pas évolué » et restant largement à la main des établissements, souligne l'étude.