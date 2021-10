Les Taffeurs : le Medef promeut l'alternance

Le concours “Les Taffeurs” a été organisé par le Medef pour promouvoir l'apprentissage à travers de jeunes talents.

L'apprentissage en musique

Pendant un mois, des apprentis ont été invités à poser leur candidature en vidéo pour participer à un clip intitulé “On vaut de l'or” avec le chanteur Lisandro Cuxi, lauréat de l'émission The Voice en 2017.

Cet événement entre dans le cadre de la grande campagne « L'apprentissage, mon plan A » lancée par le Medef au printemps. Tout à fait en accord avec la réforme, le grand syndicat patronal et les branches professionnelles s'engagent à casser les préjugés et redonner ses lettres de noblesse à cette voie de formation décriée.

Un lancement en grande pompe a eu lieu entre les murs du siège du Medef, à Paris, en présence de nombreux partenaires (différentes fédérations, bâtiment, assurance, UMIH, Fep, Gifas...) et du jeune chanteur cap-verdien Lissandro Cuxi, parrain de la campagne, lui-même tout juste diplômé d'un Bac professionnel au lycée Les coteaux de Cannes en spécialisation événementiel.

Avec les Taffeurs, Lissandro Cuxi souhaite montrer, avec un clip, que l'apprentissage est une voie d'excellence et d'accomplissement professionnel et personnel.

Robin Solvignon, apprenti au Crédit Agricole d'Ile-de-France et tout jeune diplômé de la licence professionnelle banque du CFPB de l'université Paris Descartes est l'un des cinq gagnants. Adepte de nouvelles technologies, il a pu apprendre son métier dans une agence rénovée et digitalisée, adaptée à la nouvelle relation client. Passionné et fier de son apprentissage, Robin explique que « l'alternance est une formation qui nous permet d'être accompagné au quotidien, que ce soit à l'école ou en entreprise avec notre tuteur ».

Une politique de recrutement dynamique



Le blason de l'apprentissage commence à se redorer, surtout du côté employeurs.

« Les jeunes qui sont en apprentissage cumulent une double intelligence : celle de la main et celle du cerveau. Ce n'est pas donné à tout le monde ! Le drame c'est que notre beau pays a totalement occulté cette façon d'apprendre, en ne voulant valoriser que la voie académique et les savoirs théoriques »,

selon Pierre Gattaz, ancien président du Medef.

Certains secteurs sont en avance, comme la banque. Les alternants y sont très satisfaits, car 72 % d'entre eux occupent un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme. Chaque année, le secteur bancaire forme plus de 10 000 jeunes grâce à l'apprentissage ou la professionnalisation.

« Face à un métier en perpétuel changement, nous devons nous adapter et sélectionner des profils agiles. A nous de rechercher, de valoriser et de miser sur des personnalités ayant de l'empathie, le goût de l'autre et le sens du client », explique Jean-Marc Cros, directeur des ressources humaines au Crédit Agricole d'Ile-de-France. Avec 350 recrutements en CDI en 2017 et 180 alternants formés, l'alternance est un véritable levier d'embauche pour cette banque.

Côté employés, la majorité des étudiants et des jeunes salariés est favorable à l'apprentissage car cette voie de formation permet d'être formé tout en tout en étant rémunéré. C'est donc la voie royale de l'indépendance.