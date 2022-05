Les supporters du Red Star ne peuvent que constater la vente de leur club

La vente de ce club historique basé à Saint-Ouen, l'un des plus vieux de France, a pris un tour politique avec une tribune publié dans Le Monde, signée par plusieurs personnalités, dont le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, demandant de « bloquer la vente de ce bien commun ». Deux jours plus tard, la « colère » et la « déception » n'ont pas disparu des allées du Stade Bauer. Les Ultras ont organisé dans cette antre centenaire la première édition du “Festi'Bauer”, « une fête populaire gratuite avec des associations de Saint-Ouen », explique le responsable du groupe des ultras Vincent Chutet-Mezence.

Avant, une gerbe a été déposée devant le domicile du docteur Jean-Claude Bauer pour marquer les 80 ans de la mort du médecin communiste fusillé au Mont Valérien durant l'Occupation. « C'est cette histoire qu'on veut continuer à préserver », insiste Vincent Chutet-Mezence. « Nous on n'en veut pas de ces gens-là », en référence au fonds américain 777 Partners qui vient de racheter le Red Star, club de National (troisième division).

Le montant s'élèverait à 15 millions d'euros, selon une source proche du club. Aux abords du stade, les graffitis et banderoles sont sans équivoque ; “777 OUT”, “777 Not welcome”.