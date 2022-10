« Les stations électriques de recharge rapide sont les stations essence de demain »

Affiches Parisiennes : Qu’est-ce que ChargeGuru ? Que vous faîtes-vous ?

Lilian Birocheau : ChargeGugu est un acteur français et même européen, spécialiste des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Nous sommes notamment l'installateur de référence pour des marques de véhicules premium comme BMW, Volvo, Porsche, Tesla, Honda, Mazda, Jaguar, ou encore Land Rover… Donc nous proposons des solutions clés en main à des clients, particuliers, professionnels ou entreprises, pour la conception de solutions de recharge, l'installation et ensuite pour la maintenance, et la supervision en exploitation.

A. -P. : Fabriquez-vous des bornes ? Vendez-vous de l’énergie ?

L. B. : Non, nous proposons vraiment un service. Nous travaillons avec un grand nombre de fabricants de bornes en France et en Europe. Nous sélectionnons les matériels, nous les testons, et nous les qualifions. Mais nous ne fabriquons pas nous-mêmes nos bornes. Nous ne vendons pas d'énergie non plus, contrairement à certains de nos grands concurrents énergéticiens qui sont venus sur le marché de la borne. Nous sommes un pur player de la borne et nous avons un réseau d'installateurs électriciens partout en France. Nous travaillons avec des entreprises d'installation qui peuvent être unipersonnelles, soit avec un électricien qualifié de très bonne qualité quelque part en France, plusieurs électriciens, voire avec des petits groupes régionaux ou nationaux. En fait, nous avons la capacité et la plateforme pour mobiliser en fonction du besoin, entreprises ou particuliers, le matériel et les installateurs qui vont bien pour répondre à la demande.

A. -P. : Quels sont vos principaux atouts ?

L. B. : Nous mettons l'accent sur plusieurs choses. Nous faisons un focus particulier sur l'accompagnement des clients et la qualité de service. La vente de recharges est un marché qui se développe très vite. Beaucoup de gens veulent aujourd’hui installer des bornes, donc il y a un peu de tout en termes d'installation. Nous sommes devenus des partenaires de BMW ou de Volvo, justement parce que nous avons vraiment mis l'accent sur la qualité de service, l'accompagnement du client, l’accompagnement commercial, mais nous faisons aussi preuve d’une forte expertise technique en interne. Nous avons des équipes d'ingénieurs qui sont compétents à la fois sur le matériel, les bornes, mais également sur tout ce qui est installation électrique.

Il faut savoir que l’installation d’une ou plusieurs bornes de recharge, requiert une certaine complexité dans les fonctionnalités qui sont proposées par les bornes, la puissance, le type de pilotage et le type d'usage. Nous combinons le besoin du client, les fonctionnalités, les matériels, et puis l'installation électrique existante. Finalement nous conseillons et accompagnons les entreprises et les particuliers afin de conjuguer leurs attentes, leurs besoins et leurs usages, pour à la fin proposer la meilleure solution de recharge.

A. -P. : Aujourd'hui en m’achetant un véhicule électrique, je dois donc penser à ChargeGuru qui me guidera en fonction de mon matériel pour choisir quel type de borne installer chez moi ?

L. B. : Absolument, vous devez penser à ChargeGuru. Si vous êtes un particulier, nous pourrons vous accompagner et vous installer une borne à votre domicile, que ce soit une maison ou une copropriété. Et si vous êtes une entreprise, nous vous guiderons dans la définition de votre charging policy. Généralement, les entreprises ont une flotte de véhicules, or aujourd'hui, elles passent cette flotte de plus en plus à l'électrique et donc à ce moment-là elles viennent nous voir pour obtenir une stratégie et une définition de la policy sur la recharge. Ensuite, nous allons installer des bornes sur les sites de l'entreprise pour accueillir les salariés et les visiteurs et nous allons souvent aussi installer des bornes chez les collaborateurs qui sont équipés de véhicules électriques. Donc que vous soyez particuliers ou entreprises, vous pouvez faire appel à nous pour un service clé en main et sur mesure. Encore une fois, comme je le disais, nous ferons vraiment en fonction de votre besoin et le technicien se déplacera pour vérifier, discuter et comprendre votre installation pour vous offrir le meilleur des services.

A. -P. : Est-ce que la recharge est accessible au domicile de tout le monde ?

L. B. : Cette semaine, nous publions un livre blanc sur la partie recharge à domicile puisque nous sommes vraiment un acteur très présent sur la recharge à domicile et auprès des grandes marques. Donc nous avons fait une étude sur plus de 70 domiciles pendant un an pour essayer de comprendre quels étaient les usages actuellement et pour partager avec la société une certaine démocratisation de l'utilisation de la recharge à domicile. Aujourd'hui, le véhicule électrique se développe beaucoup et nous nous demandons un petit peu comment fonctionnent les particuliers. Est-ce que les gens sont plutôt inquiets ou sereins ? Est-ce qu'ils craignent toujours de manquer de batterie ? Donc à travers cette étude, nous avons conclu que la recharge était accessible à tous. En termes d'installation à domicile, c'est justement assez simple. L’installation d’une borne ne vous coûtera pas beaucoup plus cher. Par rapport au prix de l’énergie actuellement, nous avons démontré que le surcout pour charger son véhicule à son domicile était de l’ordre de 20 %, ce qui correspond à une hausse de 30-40 euros par mois, ce qui est beaucoup moins cher qu’un plein d’essence aujourd’hui. Donc l’usage se développe, les gens ont de plus en plus la capacité et économiquement la possibilité de le faire. Nous avons vu aussi qu'en termes de comportement, une majorité de gens sont relativement sereins et se chargent plutôt une fois par semaine, en fonction des kilomètres qu'ils vont effectuer.

A. -P. : Que proposez-vous au niveau de la recharge ? Est-ce possible de faire l’installation de bornes de recharge rapide ?

L. B. : Il y a tout un toute une gamme de puissance de recharge. C'est un peu technique, mais pour les particuliers à leur domicile, il y a deux options. Si vous êtes en installation monophasé, nous pourrons vous installer une bande allant jusqu'à 7,4 kilowattheures, ce qui donne une recharge d’environ 40 kilomètres par heure. Si vous êtes en triphasé, nous pouvons aller jusqu'à 22 kilowattheures et là, vous aurez plutôt une centaine de kilomètres de recharge en une heure. Ensuite, nous faisons aussi des bornes que nous appelons rapides, mais pas au domicile des personnes, c'est plutôt sur des sites ou des stations de recharge. Ces bornes ont une capacité entre 50 et 300 kilowattheures, et vous obtiendrez alors une recharge complète ou à 80 % de la batterie de votre véhicule en 20-25 minutes.

A. -P. : Comment cela se passe-t-il dans une copropriété ? Le syndicat doit-il être prévenu en cas d’installation d’une borne de recharge ?

L. B. : En copropriété, il y a une question qui est centrale sur le financement de l’installation et de l’infrastructure. Pour y répondre, deux modèles existent, vous avez dans la loi, ce que nous appelons le droit à la prise. Il vous donne, en tant qu'individu habitant dans une copropriété, le droit d'avoir une borne de recharge sur votre place de parking. Néanmoins, avant d'installer la borne, vous devez demander au syndicat de la copropriété s'il souhaite faire intervenir une entreprise qui met une installation sur l'ensemble de la copropriété, reste propriétaire de l'infrastructure et va vous proposer un abonnement à 30, 40 ou 50 euros par mois en fonction de vos besoins. Donc, nous sommes sur le droit à la prise. Nous proposons donc, une installation unique pour un copropriétaire. Nous allons le raccorder sur les communs en mettant un compteur dédié et à ce moment-là, le copropriétaire est propriétaire de sa borne. Nous nous ne faisons que des installations où le client devient propriétaire de l’infrastructure. Ce marché est intéressant et est en train de se structurer.

A. -P. : Puis-je partager ma borne de recharge avec mon voisin ?

L. B. : Vous pouvez tout à fait partager votre borne, mais il y a une personne sur les deux qui sera débité. Mais vous pouvez vous mettre d’accord et facturer votre voisin. D’ailleurs, il y a des copropriétés qui décident d'installer des bornes partagées, donc ils ne dimensionnent pas pour une place, ils se mettent d’accord et créent des places avec des bornes de recharge. Ce système est financé par la copropriété et tout le monde peut en profiter. Un autre élément complémentaire et intéressant à souligner, ce sont les bornes ouvertes au public. En fait, dans ce cas, nous installons des bornes connectées qui peuvent communiquer par réseau 4G. Ce système permet de diagnostiquer la borne à distance, nous détectons les pannes depuis notre logiciel, nous pouvons aussi regarder les différentes constances de vie de la borne et avoir accès à la tarification et à la facturation. Du coup, ce système peut aussi être utilisé par un particulier qui gère alors par l’application les accès et les tarifs de sa borne. Aujourd’hui, des personnes deviennent auto-entrepreneurs et ouvrent des stations de recharge rapide, finalement ce sont les stations essences de demain.

A. -P. : Quel est le coût d’investissement d’une borne actuellement ?

L. B. : Le prix de la borne dépend essentiellement de la puissance. Une borne à domicile, ce sont quelques centaines d'euros et pour une borne de charge rapide, nous sommes plutôt à plusieurs dizaines de milliers d'euros la borne. Ensuite, vous avez le coût de l'installation en elle-même qui peut varier, en fonction d’où vous êtes, de votre infrastructure électrique existante, également du nombre de bornes que vous comptez installer ou encore de la puissance disponible. Du coup, en fonction de ces différents éléments, le prix de la borne peut être multiplié par deux ou par trois. L'installation de la borne est vraiment une partie intégrante du budget qu'il faut estimer avant de lancer le projet.