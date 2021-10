Les solutions

Le système agro-alimentaire reste très opaque. « Il s’agit d’une organisation reposant sur des intermédiaires trop nombreux qui dilue la responsabilité des uns et des autres, pousse la marchandisation des denrées alimentaires à l'extrême, le tout pour tirer les prix vers le bas et satisfaire les consommateurs que nous sommes. Avec les conséquences – et les coûts indirects – que l'on connaît sur l'environnement, l'emploi et la santé », souligne Jean-Marc Brûlé, président de l’Atelier. Il existe pourtant des solutions mises en œuvre pour développer une agriculture respectueuse des producteurs, des consommateurs et des territoires. En voici quelques exemples :



Marché sur l’eau : Relier producteurs et consommateurs parisiens... par les voies navigables



Avec Marché sur l'eau, Claire-Emmanuelle Hue a créé un système de distribution par voie fluviale de produits agricoles de proximité. Il s'agit de développer un nouveau réseau de distribution en circuit court entre des consommateurs parisiens et un réseau de producteurs franciliens. A la clé : le développement d'échanges équitables autour d'une agriculture paysanne maraîchère régionale et la diminution de l'empreinte écologique du transport de marchandises alimentaires en Île-de-France. Les paniers hebdomadaires sont composés de fruits et légumes récoltés dans un rayon de 30km autour de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). La distribution se fait quant à elle à Pantin (93) et Paris chaque mardi et samedi.

Urbagri : Faire pousser les potagers sur les toits



Le projet Urbagri de Virginie Dulucq est ambitieux : promouvoir et créer des potagers sur les toits franciliens et les friches urbaines en lien avec les entreprises, les bailleurs sociaux et les collectivités. Sa démarche permet de développer des circuits alimentaires très courts au cœur des villes, de fédérer les habitants et les salariés autour d'un projet commun, de les sensibiliser à la biodiversité urbaine ou encore d'améliorer l'isolation thermique des bâtiments et l'utilisation des eaux pluviales à la parcelle. L'objectif est de valoriser des espaces non utilisés en milieu urbain afin de rendre nos villes fertiles.



La Ruche qui dit Oui ! : encourager l’achat groupé de produits locaux



La Ruche qui dit Oui ! permet aux consommateurs de se réunir pour acheter directement aux producteurs de leur région. Avec sa plateforme online participative, le mouvement des Ruches a pour objectif de mettre en place un réseau de relations commerciales transparent sur les marges et les rémunérations. Avec La Ruche qui dit Oui !, les consommateurs profitent d'un réseau sûr et économique d'approvisionnement basé sur la proximité et la connaissance des fournisseurs. Ce service libre et participatif permet d’accéder à de bons produits au prix juste, tout en soutenant un commerce plus équitable pour les producteurs. Les bénéfices de La Ruche qui dit Oui ! sont d’ordre environnemental et économique : moins de marge commerciale, moins de transport, moins d'emballage.