Les Soleillades amènent un vent nouveau sur Montrouge

Rendez-vous sur les allées Jean Jaurès, pour profiter d’animations épatantes et de spectacles féeriques, ou tout simplement partager un verre et déguster les spécialités des restaurateurs locaux. Cette année, les Soleillades se déclinent sous le thème de l’air et célèbrent le ciel. Nuages, soleils, montgolfières, dirigeables et autres installations vous y attendent.

Le programme

Au programme de cette 13e édition des Soleillades ? Des spectacles d’acrobates, de danses aériennes, de cirque chorégraphié mais aussi des funambules et des manèges. Sans compter sur les ateliers d’initiation : au cirque, à l’acrobatie, au trampoline ou au jonglage et de nombreux espaces pour se détendre, lire, etc. Les visiteurs pourront donc découvrir et participer à de nombreuses activités le samedi 3 septembre dès 17h et le dimanche 4 dès 11h. La fête est entièrement gratuite et la municipalité de Montrouge y invite tout particulièrement les visiteurs à lever les yeux vers le ciel, pour admirer les montgolfières et dirigeables perchés sur les hauteurs des allées Jean Jaurès.

Informations pratiques : le samedi 3 septembre de 17h à 0h30 et le dimanche 4 septembre de 11h à 19h aux allées Jean Jaurès de Montrouge. Entrée gratuite et ouverte à tous.