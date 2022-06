Les “Soirées de l’investissement”, une vente privée de l’immobilier

Acteur déjà référent sur le marché résidentiel et notamment dans le secteur de la vente de lots occupés, Ikory Properties innove et lance sa première “Soirée de l’Investissement”, appliquant ainsi de manière inédite le principe des ventes privées à l’immobilier. La grande majorité de ces biens se situent à Paris et en Île-de-France. Toutefois, d’autres appartements à Cannes, à la frontière Suisse et en Mayenne seront également proposés.

Ikory est un acteur indépendant spécialiste de l’immobilier résidentiel pour le compte des grands propriétaires et investisseurs institutionnels. Du logement social ou intermédiaire à l’immobilier de luxe, la société intervient à tous les niveaux et se place comme véritable incubateur de l’innovation.

Un patrimoine d’institutionnels

Les biens proviennent essentiellement du patrimoine de grands institutionnels, ce qui représentent un gage de sûreté quant à la pertinence, la qualité de la localisation et la fiabilité des locataires pour les locataires des résidences. La société immobilière met à disposition la liste complète des biens visés sur un site dédié où il suffit seulement de s’y inscrire.

À titre d’exemple, Ikory Properties propose rue Gutenberg, près du centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris, un appartement de 4 pièces dont trois chambres avec une configuration optimale de 98 m². Situé dans un immeuble de belle qualité récent et bien entretenu, il est actuellement occupé par un locataire avec un rendement de 2,8 %. L’investissement patrimonial est idéal pour un particulier qui voudrait profiter d’une plus-value potentielle à l’acquisition. Le prix proposé présente en effet un abattement fiscal de 20 % par rapport à sa valeur libre estimée par Ikory Properties. Cette offre est valable uniquement pendant la Soirée de l’Investissement du mercredi 22 juin. Des visites sont également organisées pour les futurs acquéreurs.

Dans le cas où un acquéreur potentiel souhaiterait signer une réservation le soir même, des conseillers financiers, un notaire et un gestionnaire seront présents pour l’accompagner dans cette démarche sur les plans financiers, patrimoniaux, fiscaux et de gestion. Une optimisation fiscale sera également proposée par les équipes Ikory pour l’ensemble des biens immobiliers neuf afin de tirer le meilleur parti de cette soirée d’investissement.

Site dédié : https://soireeinvestissement.com/