Les services municipaux de Montreuil se regroupent dans la tour Altaïs

Les 12 étages de la tour Altaïs ont accueilli les 750 agents des services municipaux qui étaient jusqu'alors répartis sur trois sites. Les services ainsi regroupés offrent à ces derniers de meilleures conditions de travail et aux usagers du service public un meilleur accueil dans un bâtiment neuf, accessible et à haute qualité environnementale (certifications HQE, LEED et BREEAM).

Pour Patrice Bessac, le maire de Montreuil : « L'ouverture de la Tour Altaïs est une étape importante dans la vie montreuilloise qui permet de réaffirmer notre ambition pour un service public de qualité adapté aux besoins des Montreuillois. C'est une façon de rassembler les métiers et les compétences, de favoriser les échanges et la convivialité, et de permettre aux services administratifs de se retrouver autour d'un projet d'administration commun ».