Les seniors sont-ils un enjeu pour les entreprises ?

Comment un senior peut-il se maintenir sur le marché du travail ? Pourquoi les seniors font-ils peur aux entreprises ? Pour Les experts réunis dernièrement à l'atelier RB, Marc Fargeas, responsable études stratégiques et projets innovation chez Malakoff Médéric Humanis, Stéphane Maas – directeur d'Opcalia Île-de-France, Sylvain Koczorowiez, fondateur de Xpert for U – l'expertise des seniors au service des entreprises –, Christine Damiguet, fondatrice et présidente de la plateforme TIGcRE (Tandem interGénérationnel pour la création et la reprise d'entreprise), Capucine Monnier – DRH France chez International Flavors and Fragrances, ont démontré avec pertinence pourquoi il fallait faire confiance aux seniors.

« Le vieillissement de la population active est une tendance de fond de l'évolution du marché du travail », confirme Sylvain Koczorowiez « L'entrée plus tardive dans la vie active, les réformes successives des retraites, les incertitudes quant au pouvoir d'achat des retraités, autant d'éléments qui conduisent les seniors à demeurer plus longtemps sur le marché du travail. »

Or, force est de constater qu'ils sont considérés comme trop coûteux, en termes de charges sociales, notamment. On leur reproche un manque de flexibilité, une certaine lenteur, un manque de créativité ou des difficultés d'intégration dans une équipe plus jeune. Marc Fargeas souligne que « les seniors ont le sentiment d'être plus vulnérables, ce qui se conjugue avec une hausse des arrêts maladie. »

Comment maintenir et motiver l'emploi d'un senior ? A l'aide de la formation ?

Un senior a peu accès à la formation ou sinon tout au plus de très courte durée. « Cela pose un problème » souligne Stéphane Maas. « Formation, compétence et évolution dans l'entreprise sont indissociables du maintien dans l'emploi. Il est extrêmement difficile pour un senior de revenir sur le marché du travail après une interruption de son parcours professionnel. Aussi, faut-il impérativement envisager la GPEC - gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – pour anticiper les besoins futurs et parvenir à une meilleure intégration des seniors. Il est important de souligner que nos voisins anglo-saxons n'ont pas la même perception du senior. En effet, comme le relève Capucine Monnier, « le potentiel des salariés dits “seniors” est valorisé avec le “blended learning” (formation mixte). L'échange entre jeunes et moins jeunes est omniprésent. Les seniors apportent leur expérience et les jeunes des connaissances nouvelles, notamment quant aux nouvelles technologies. Il ne faut pas oublier que les juniors seront les seniors de demain ».

Aussi, en conclusion, n'appartient-il pas à l'entreprise d'encourager leurs employés selon leurs âges et leurs expériences ?