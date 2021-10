Les SCPI : un placement immobilier qui rapporte

Ces dernières années, l'investissement en SCPI fait de plus en plus d'adeptes auprès des investisseurs, qu'il s'agisse de personnes morales ou physiques. Dans un contexte économique chamboulé par la crise, les entreprises sont à la recherche de la meilleure stratégie de placement pour optimiser leur excédent de trésorerie. La pierre-papier pourrait être la solution la plus pertinente pour allier sécurité de l'immobilier et taux court terme rémunérateur.

