Les salons Studyrama de la rentrée

16e Salon Studyrama de la Rentrée Etudiante - 5 et 6 septembre



Où s'inscrire en septembre ?

A quelques semaines de la rentrée, de nombreux bacheliers et étudiants n'ont pas encore trouvé leur établissement ou souhaitent changer d'orientation. Pas de panique, il est encore temps de s'inscrire dans l'enseignement supérieur.

Le Salon Studyrama de la Rentrée Etudiante a pour objectif d'apporter des solutions aux bacheliers et étudiants « retardataires » (jeunes de niveau Bac, bacheliers et étudiants de Bac +1 à Bac +3) qui se retrouvent au pied du mur à quelques semaines de la rentrée. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer sur un même lieu des établissements proposant encore des inscriptions.

A noter : Des conseillers d’orientation-psychologues, référents APB des académies de Paris, Versailles et Créteil seront sur place pour aider les jeunes à trouver des solutions. Sur cet espace, les bacheliers pourront vérifier les possibilités qui leur sont encore offertes et participer à la procédure complémentaire APB pour obtenir les dernières places disponibles.



18e Salon Studyrama des Masters 1 et 2, MS & MBA - 7 septembre

Où s'inscrire en septembre après un Bac +3 / +4 / +5 ?

Chaque année, plus de 500 000 étudiants choisissent d'intégrer une formation de niveau Bac +4/ +5. Si la plupart d'entre eux sont déjà inscrits en juillet, ils sont encore des milliers à n'avoir pas fait de choix pour l'année prochaine ou souhaitant changer d'orientation.

A tous ceux qui se retrouvent au « pied du mur », le Salon Studyrama des Masters 1 et 2, MS & MBA propose des solutions. L'occasion pour eux de rencontrer sur un même lieu, les établissements proposant encore des places en septembre.