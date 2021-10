Les salons Studyrama de janvier

1er Salon des formations des métiers du Luxe

Le 18 janvier, de 10h à 18h au Cnit-Paris-La-Défense



Pour faire découvrir les spécificités professionnelles de ce secteur et les formations qui y conduisent, Studyrama créé le premier Salon des Formations et Métiers du Luxe. Cet évènement unique et organisé pour la première fois en France, réunira les établissements français et internationaux, privés et publics, proposant ces formations très recherchées, parfois méconnues et porteuses de recrutements.

11e Salon des formations artistiques et culturelles

Samedi 18 (10h-18h), dimanche 19 janvier (10h-17h) au Cnit-Paris-La-Défense



Tour d'horizon des filières artistiques : écoles publiques ou privées, BTS, lycées, prépas (...) seront présents pour renseigner, conseiller et guider les visiteurs vers la filière adaptée à leurs profils.

Multimédia, audiovisuel, mode, design, architecture d'intérieur, marché de l'art, cinéma, musique, médiation culturelle, dessin (...) : le salon a pour objectif de faire découvrir les multiples formations supérieures qui mènent à ces carrières passionnantes.

Chaque salon propose des conférences thématiques seront animées par des experts de l'orientation, des guides annuels de référence, présentant en détail les cursus des différentes écoles, expliquent les critères à privilégier pour faire le bon choix et décortiquent le système de ses organisations, un point guide orientation permettra à chacun de se procurer une information sur la thématique de son choix…