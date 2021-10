Les salons d'orientation Studyrama de décembre,

Pour les étudiants (de Bac +1 à Bac +5) souhaitant poursuivre leurs études ou se réorienter en cours d'année, cette période de l'année est idéale pour se renseigner. Afin de répondre à toutes les questions des jeunes (et de leurs parents) en matière d'orientation et de les accompagner dans leur démarche, Studyrama organise plusieurs salons d'orientation à Paris, en décembre. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer sur un même lieu, les acteurs de l'orientation.



11e Salon Studyrama des 1re & Terminales - Infos APB

Samedi 7 décembre de 10h à 18h - Cité Internationale Universitaire de Paris



Consacré spécifiquement aux élèves de 1ère et Terminale (ainsi qu'à leurs parents), ce salon réunira 150 établissements post-bac, représentant plus de 500 formations. Lycées (proposant des Prépas et BTS ), préparation aux concours d'écoles, écoles de commerce et d'ingénieurs, CFA, écoles spécialisées viendront présenter leurs filières : formations courtes ou longues, classiques ou en alternance. Tout type de secteurs d'activité seront représentés : commerce / gestion, communication, gastronomie / hôtellerie-restauration, immobilier, marketing du luxe, informatique, ingénierie, publicité, santé, sport...



7e Salon Studyrama des Formations du Numérique

Dimanche 8 décembre de 10h à 18h - Cité Internationale Universitaire de Paris



La planète du numérique est en perpétuelle effervescence. Les nouveaux moyens de communication évoluant au quotidien, les nouvelles technologies doivent faire preuve de dynamisme et d'adaptabilité. Faire évoluer ses métiers, en créer des nouveaux ainsi que des formations appropriées est essentiel. Lycées, écoles d'ingénieurs (post-bac et post prépa), écoles spécialisées dans le multimédia et les nouvelles technologies, BTS, CFA (Centre de Formation d'Apprentis...) viendront présenter leurs programmes - des formations classiques ou en alternance, courtes ou longues - ainsi que les métiers auxquels ils préparent : webmaster, webdesigner, développeur logiciel / web, création graphique, management informatique, e-business, animation 2D-3D, réseaux SIO, intégrateur, ingénieur réseau, community manager...



2e Salon Studyrama de la Rentrée de Janvier et Février

Dimanche 8 décembre de 10h à 18h - Cité Internationale Universitaire de Paris



A cette période de l'année, certains étudiants (de Bac +1 à Bac +3) souhaitent se réorienter. De nombreuses solutions, souvent méconnues, existent pour intégrer une formation en cours d'année. Seul événement dédié aux rentrées décalées, ce salon accueillera de nombreux établissements : BTS, écoles de commerce et d'ingénieurs, écoles de métiers, CFA (Centre de Formation d'Apprentis), formations à distance multidisciplinaires...

Ils proposeront leurs programmes dans des secteurs aussi variés que le commerce, l'informatique, la communication, l'hôtellerie-restauration, la santé ou encore l'environnement etc.