Les salariés ont pris en moyenne six semaines de vacances

Ces congés de 6,2 semaines en moyenne, pour les salariés qui occupent le même emploi depuis plus d'un an, correspondent à 37 jours ouvrables, ce qui est supérieur à la durée légale de cinq semaines par an (30 jours), a indiqué l'Insee. Par catégorie socioprofessionnelle, les écarts sont importants. Les cadres prennent ainsi en moyenne neuf jours de vacances de plus que les ouvriers.

Les cadres et les professions intermédiaires ont en effet pris 41 jours de congés en moyenne en 2010, les employés 35, tandis que les ouvriers n'en ont pris que 32. Ces écarts s'expliquent en partie par le fait que certains salariés, principalement les cadres, bénéficient de RTT en contrepartie d'un temps de travail hebdomadaire supérieur aux 35 heures, notamment via le dispositif du forfait-jour.

L'âge des salariés révèle également des situations différentes. Les jeunes de moins de 30 ans prennent moins de vacances que leurs aînés, avec environ 33 jours par an contre 39 pour les 50 ans et plus. Le nombre de jours de congés est aussi dépendant de la taille de l'entreprise, les agents de la fonction publique et les salariés des groupes de plus de 1 000 salariés ont entre 40 et 45 jours de vacances, tandis que les salariés des petites entreprises prennent entre 29 et 38 jours en fonction de la taille de leur groupe.

Un salarié d'une entreprise de moins de 10 salariés aura donc en moyenne 8 jours de congés en moins que son collègue travaillant dans une entreprise de plus de 1 000 salariés. L'étude note également que les congés sont très concentrés pendant les vacances scolaires, surtout l'été et les fêtes de fin d'année. En 2010, environ un salarié sur deux était en vacances pendant la semaine du 9 au 15 août et autant pendant la deuxième semaine des vacances de Noël.

La législation stipule que tout salarié a droit à un congé payé par son employeur. Chaque salarié peut prétendre à cinq semaines de congés par an pour une année complète de travail au service du même employeur. A ces jours peuvent s'ajouter des congés additionnels (6e semaine de congés, congés pour ancienneté...) en fonction des conventions collectives ou accords d'entreprise. Depuis le passage aux 35 heures, des jours de congés supplémentaires (RTT) peuvent également être accordés en fonction de l'aménagement du temps de travail.