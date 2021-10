Les salariés mettent en moyenne 25 minutes pour aller travailler

Selon l'enquête, 67% des actifs mettent moins de 30 minutes à faire l'aller-simple pour aller travailler, 10% entre 30 et 45 minutes et 10% au delà, les autres n'étant pas concernés (travail à domicile, travail itinérant...).



La durée moyenne varie légèrement en fonction du statut des actifs, les cadres supérieurs mettant 26,9 minutes en moyenne pour se rendre au bureau, les professions intermédiaires 28 et les ouvriers 22,7.



Mais elle varie surtout selon les régions, les actifs de la région parisienne mettant 36 minutes en moyenne pour aller travailler, là où ceux du Sud-Ouest, les plus privilégiés en la matière, ne mettent par exemple que 20,7 minutes.