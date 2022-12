Les salaires du Bâtiment revalorisés de 5,75 % en moyenne

Les entreprises du Bâtiment font face à un contexte économique difficile dû à la hausse des prix des matériaux et de l’énergie. Conscientes de cette situation inédite, la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Ile-de-France et les organisations professionnelles d’employeurs ont dernièrement réuni les organisations syndicales de salariés afin de négocier les valeurs de salaires conventionnels des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise, ainsi que les indemnités de petits déplacements des ouvriers, applicables en 2023.

Un effort sur les indemnités de trajet et de transport

La négociation s’est conclue par une augmentation de 5,75 % en moyenne sur l’ensemble du territoire du Grand Paris avec une attention particulière portée sur les niveaux bas des grilles salariales. Pour les indemnités de petits déplacements des ouvriers, un effort a été porté sur les indemnités de trajet et de transport.

La FFB Grand Paris Île-de-France s’est félicitée de « ce dialogue social constructif et de la réussite de la négociation pour 2023 ».