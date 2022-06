Les salaires des fonctionnaires augmentés de 3,5 %

Cela concerne plus de 5,7 millions d’agents publics qui seront tous revalorisés avec la plus forte hausse de salaire que l’on ait vue depuis 37 ans. L’évolution fait suite à une déclaration d’Amélie de Montchalin datant du 14 mars, alors qu’elle promettait une évolution des salaires pour faire face à l’inflation. Les 3,5 % de hausse en question s’additionneront donc à l’augmentation moyenne d’1,5 % constatée chaque année sur les traitements des fonctionnaires et contractuels. Le coût total de cette opération est estimé à 7,5 milliards d’euros, répartis entre l’État et les collectivités.