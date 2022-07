Les Sages et le Club des juristes autour de la 12e édition du Salon du livre juridique

Cet évènement, ouvert à tous et gratuit, réunira le monde du droit et ses acteurs, accueillant rien que 19 éditeurs juridiques : Berger Levrault, Editions du Conseil de l’Europe, Editions IRJS, Editions Le Moniteur, Editions Panthéon-Assas, Editions Pedone, Editions PUF, Groupe Larcier, Groupe Revue Fiduciaire, La Documentation Française, L’ARGUS de l’Assurance, Lefebvre Dalloz, Les Surligneurs, LexisNexis, Lextenso, Mare et Martin, Société de Législation Comparée, Pouvoirs – éditions du Seuil, Presses universitaires d’Aix-Marseille.

De nombreux auteurs ont également répondu présent à l’invitation pour présenter leurs ouvrages, rencontrer le public et dédicacer leurs livres.

Programme

Cette journée sera rythmée par plusieurs temps fort comme les prix du livre juridique, qui récompense un ouvrage paru dans les douze derniers mois, et de la pratique juridique, décerné à un ouvrage à destination des praticiens du droit. Le Salon n’ayant pu se tenir durant la pandémie, un Prix du livre juridique ainsi qu’un Prix de la pratique juridique seront attribués rétroactivement pour la période 2020 - 2022.

Par ailleurs, douze « packs livres juridiques étudiants » seront à gagner en fonction de chaque niveau d’études. Les gagnants remporteront ainsi la sélection de leurs livres pour l’année universitaire.

Enfin, lors de ce Salon et comme lors de la précédente édition, une chasse aux trésors sera organisée. Ouverte à tous, elle permettra aux visiteurs de remporter de nombreux lots (abonnements à des revues, ouvrages, goodies…) en réponse à des questions juridiques de façon ludique.

A noter que les visiteurs bénéficieront d’un tarif « spécial salon » pour l’achat d’ouvrages sur les stands des éditeurs présents.

Informations pratiques : Samedi 8 octobre 2022 - 10h à 18h - Conseil constitutionnel, 2 rue Montpensier 75001 Paris.