Les Rives de Seine primées

Selon ses promoteurs, « ce parc permet d'améliorer la qualité de l'air et de réduire le bruit au cœur de la capitale, tout en offrant aux Parisiens et aux Franciliens un nouvel espace de respiration, de promenade et de loisirs ».

Il permet aussi de mieux protéger les rives de la Seine, inscrites par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'humanité et de renforcer l'attractivité touristique.

Pour Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge des transports, des déplacements, de la voirie et de l'espace public, « ce prix démontre que le parc des Rives de Seine, qui relie désormais la place de la Bastille à la Tour Eiffel, représente une formidable continuité piétonne et cyclable d'intérêt métropolitain ».