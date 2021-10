Les revenus des commerçants menacés

Cette 21e édition de l’étude « Chiffres et Commentaires » présente les indicateurs statistiques sur l’évolution économique de 183 000 TPE adhérentes des CGA, membres du réseau FCGA/ANPRECEGA (commerce de détail, de l’artisanat commercial, des services et du bâtiment artisanal). Ces résultats sont calculés à partir des déclarations fiscales 2014. Les 75 professions de cette étude sont regroupées en 11 secteurs d’activité. Ces professions, parmi les mieux représentées au sein des centres de gestion agréés, font l’objet d’une analyse des principaux indicateurs économiques, permettant ainsi de positionner les TPE dans leur environnement.



En 2014, selon l’Insee, les ventes du commerce de détail et de l’artisanat commercial (boulangeries, pâtisseries, charcuteries) atteignent 492 milliards d’euros TTC, en hausse de 0,8 % en volume par rapport à 2013. Le chiffre d’affaires du commerce et de la réparation automobile s’élève à 104 milliards d’euros. Après deux années de fort recul semble se stabiliser.

Ce sont les magasins du secteur non-alimentaire (+0,3 %) qui tirent profit de l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Néanmoins, les boutiques d’alimentation spécialisées et les artisans des métiers de bouche enregistrent un chiffre d’affaires en hausse de 1,2 %.

L’étude statistique menée par la FCGA sur les exercices clos en 2014 dégage, pour sa part, deux tendances majeures :

- un recul de l’activité avec un chiffre d’affaires moyen de -1 % (contre -0,4 % en 2013),

- une chute de la rentabilité avec un résultat courant net moyen de -3,4 % (contre -1,1 % en 2013).

Les données de la FCGA « confirment le dynamisme du commerce de détail alimentaire relevé par l’Insee. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 0,5 %, le secteur réalise l’une des meilleures performances commerciales de 2014, toutes professions confondues. Les crémiers-fromagers (+3,4 %) et les artisans bouchers (+2,2 %) se distinguent tout particulièrement. Les professionnels de l’alimentation affichent ainsi la meilleure rentabilité de l’année avec un résultat courant de 1,3 % ».

Sur les 11 secteurs analysés, seuls trois présentent des hausses de chiffres d’affaires :

- Les services / +1,1 % (contre -0,2 % en 2013)

- Les transports / +0,9 % (contre +1,8 % en 2013)

- Le commerce de détail alimentaire / +0,5 % (contre +1,1 % en 2013)

L’équipement de la personne (-2,1 %, contre -3,5 % en 2013), l’équipement de la maison (-2,2 %, contre -2,7 % un an plus tôt) ou encore le secteur culture et loisirs (-1,1 %, contre -2,2 % un an auparavant), le marché enregistre des tendances relatives.

Les cafés-hôtels-restaurants enregistrent pour leur part une baisse d’activité de 0,7 % (identique à celle de 2013), tandis que les ventes baissent modérément dans l’auto-moto : -0,9 %, contre -0,3 % l’année dernière. Pour l’Insee, « l’érosion des ventes constatées sur le marché de l’entretien et de la réparation d’automobiles s’explique notamment par la fiabilité croissante des véhicules et la diminution tendancielle du nombre de kilomètres parcourus par automobile ».

Artisanat du bâtiment en baisse…



La situation se détériore plus sérieusement dans l’artisanat du bâtiment. Le chiffre d’affaires de ce secteur stratégique poursuit sa chute en 2014 : -1,5 %, contre -0,2 % l’année précédente.

La rentabilité des professions de la construction et de la rénovation est particulièrement touchée : -4,8 % après -0,5 % en 2013. C’est d’ailleurs la plus forte baisse de revenu constatée en 2014, toutes professions confondues. Selon la FCGA, « couverture, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie, terrassement… Tous les métiers du bâtiment enregistrent des revenus en chute ».