Les rendez-vous de la CCI Paris IDF sur la transmission d'entreprise

Parce que l'une des missions essentielles de la CCI Paris Île-de-France est d'accompagner les dirigeants et repreneurs franciliens, notamment en leur proposant des ateliers et formations, ses experts donnent rendez-vous aux cédants, repreneurs, dirigeants pour un cycle de webinars dédiés à la transmission d'entreprise. Afin de poursuivre cet accompagnement, la CCI Paris Île-de-France digitalise des ateliers et réunions d'information en proposant une série de webinars gratuits, qui démarrera le 13 octobre 2020 et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.

Programmation

Le 13 octobre 2020, de 09h30 à 10h30 : Réussir sa croissance externe.

Ce webinar, organisé par le CCI Paris Ile-de-France, permettra de répondre aux principales questions principales que se pose le dirigeant d'entreprise dans le cadre d'un projet de croissance externe et de reprise d'entreprise. Un expert CCI et deux avocats FIDAL accompagnant régulièrement des projets de croissance externe détailleront les différentes étapes d'une reprise d'entreprise.

15 octobre 2020, de 09h30 à 10h30 : Diagnostiquer sa situation commerciale pour la cession de mon entreprise

Parce qu'une transmission d'entreprise réussie implique, entre autres, la réalisation d'un diagnostic de la situation marketing et commerciale de sa société, ce webinar, animé par Laurent Meneut, d'EFCOM, sera l'occasion de donner des pistes d'identification des actions à mener pour optimiser sa stratégie commerciale avant la cession.

24 novembre 2020, de 09h30 à 10h30 : Préparer et réussir la cession de son entreprise

Ce webinar répondra à la question : comment préparer son entreprise pour en faciliter la transmission le moment venu ? et détaillera les différentes étapes à respecter pour remplir cet objectif.

17 décembre 2020, de 09h30 à 10h30 : Les impacts de la crise sanitaire sur le financement de la reprise

Dix mois après le début de cette crise quels sont aujourd'hui les principaux points de vigilance des banques ? Les établissements financiers ont-ils adapté leur politique de financement ? Quel est l'impact du financement du PGE dans l'analyse bancaire ? autant de questions auxquelles répondra Jérôme Giroux, de Forthéa finance.

Salon Transfair 2020

Parallèlement à ces webinars, les cédants, les repreneurs et les dirigeants pourront s'informer et être accompagné dans leur transmission d'entreprise lors du salon Transfair, évènement initié par la CCI Paris IDF. Au regard du contexte sanitaire actuel, l'édition 2020, prévue du 16 au20 novembre 2020, sera intégralement digital. Au programme, deux conférences plénières, des master classes animées par les conseillers de la CCI Paris Île-de-France, des consultations et des pitchs vidéos mais aussi des contenus d'informations et des rendez-vous réguliers toute l'année.