Les Rendez-vous de l'économie

Danielle Dubrac, présidente de la CCI Seine-Saint-Denis, et Serge Deloye, directeur de la Banque de France de Seine-Saint-Denis, présideront l'édition 2018 des Rendez-vous de l'économie en Seine-Saint-Denis. Cet événement sera l'occasion de réunir les différents acteurs du territoire (dirigeants de grandes entreprises et de TPE-PME, élus locaux, acteurs locaux du monde économique et institutionnels publics) et d'échanger sur les questions de conjoncture et d'attractivité du département de Seine-Saint-Denis.

© DR - Danielle Dubrac, présidente de la CCI Seine-Saint-Denis, présidera l'édition 2018 des Rendez-vous de l'économie.