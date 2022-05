Les Rendez-vous aux Jardins se tiendront les 3, 4 et 5 juin

Une occasion à saisir pour tous les visiteurs, les 3, 4 et 5 juin, à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, organisés par le ministère de la Culture. Pour leur 19e édition, ces Rendez-vous ont cette année comme thématique la lutte contre le changement climatique.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, événement incontournable du ministère de la Culture, les 3, 4 et 5 juin, ce sont plus de 2 200 jardins, en France et même en Europe, qui vont ouvrir leurs portes aux visiteurs. Pour l’Île-de-France, le public aura la chance de pouvoir arpenter plus de 200 lieux et jardins franciliens. Avec parfois de vraies découvertes, comme le jardin de l’Hôtel de Matignon, résidence du premier ministre, habituellement interdit d’accès.

Plus de 400 animations placées sous le signe de la lutte contre le changement climatique

Cette année, en plus de la possibilité de visite, plus de 400 animations vont être proposées aux différents publics. Ateliers, circuits, rencontres, des moments et des échanges qui vont servir à découvrir et explorer la richesse de ces merveilles végétales et patrimoniales. Avec un fil conducteur d’actualité pour cette 19e édition : « les jardins face au changement climatique » … Durant tout le weekend et dès le vendredi, des échanges avec des professionnels seront favorisés autour des actions de protection de la nature et des jardins à mettre en œuvre pour sauvegarder ces réserves de biodiversité. Indispensables à notre bien-être, comme à l’équilibre de la planète.