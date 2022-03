Les Rencontres Nationales des Géomètres-Experts

Des géomètres-experts de toute la France se réuniront pour aborder la question de la reconversion professionnelle dans le cadre des enjeux de recrutement rencontrés par la profession, qui figure en troisième position de la liste des métiers en tension établie par le ministère du Travail.

Présidée par Régis Lambert, l’Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) procédera dans la matinée à son assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle seront élus les membres du Comité de ce syndicat, représentatif des entreprises libérales de Géomètres-Experts.

Aussi, les Rencontres Nationales 2022 seront l’occasion pour ces professionnels venus de toute la France de se retrouver et d’échanger en présentiel, après une édition 2021 100 % digitale en raison de la situation sanitaire.

Impulser le recrutement grâce à la reconversion professionnelle

L’après-midi, les Rencontres Nationales de l’UNGE se poursuivront par une table-ronde à laquelle participeront des représentants de Pôle Emploi, de l’Education Nationale, de l’Opco Atlas, opérateur de compétences chargé de la formation professionnelle, ainsi que d’un consultant spécialisé. Cette table-ronde sera consacrée au rôle majeur que peut jouer la reconversion professionnelle pour booster le recrutement au sein des cabinets de Géomètres-Experts. En effet, malgré le contexte de reprise économique et des perspectives de croissance favorables, la profession peine aujourd’hui à recruter puisqu’elle compte près de 2 300 postes à pourvoir dans l’Hexagone.

Une situation à laquelle l’UNGE entend répondre en lançant une offensive à destination des personnes en situation de reconversion professionnelle. « La société actuelle montre qu’un individu passe en moyenne par trois carrières différentes et une dizaine d’emplois dans sa vie, et en 2021 le taux de turn-over dans les entreprises a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans », rappelle Régis Lambert, président de l’UNGE, qui se dit « convaincu que les métiers variés que proposent nos cabinets peuvent attirer une part conséquente de ces personnes désireuses de changer de voie ».