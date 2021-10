Les Régions travaillent à un plan de relance

"En cohérence avec leur rôle de pilotage du développement économique de leur territoire", les Régions "sont animées par la même volonté de construire un nouveau modèle industriel pour l'après-crise" du coronavirus, écrit l'association Régions de France dans un communiqué. Pour elles, "la réponse à la crise ne doit pas se limiter à une relance classique des investissements dans les infrastructures, via les Contrats de plan Etat-Régions".

"Le plan de relance devra d'abord proposer une réindustrialisation du pays autour des filières et productions nouvelles, sur tous les territoires", écrivent-elles.

Les Régions entendent faire "des propositions dans les prochaines semaines à l'Etat pour co-construire ce plan de relance dont la France et les Français auront tant besoin, une fois l'épidémie vaincue". Plus de 60 millions de masques de protection ont par ailleurs été commandés la semaine dernière par les Régions, rappellent-elles. Elles s'engagent à ce qu'ils soient "distribués au plus vite aux personnels soignants et acteurs économiques essentiels des territoires, conjointement avec les Départements et les Intercommunalités". Le monde du logement redoute des mois de paralysie