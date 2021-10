Les quartiers d'été du Mini-Palais

Un bonheur ne venant jamais seul, la cuisine est largement à la hauteur de ce cadre exceptionnel, sous la houlette du célébrissime Eric Frechon, triple étoilé, et du chef exécutif Stéphane d’Aboville. La carte propose une belle sélection estivale, légères et gourmandes : Carpaccio de poulpe mariné au citron et tomates confites ; Tartare de thon au sésame, guacamole épicé ; Gambas en tempura, ketchup au gingembre et soja ; Homard en salade, purée de fenouil à la vanille et vinaigrette à la coriandre ; Saumon rôti aux épices ; Filet de bœuf laqué au soja, jus de cresson au beurre noisette ; Ris de veau en croûte de comté, mousseline de pommes de terre ; Ananas en tartare, crème légère au gingembre, sorbet coco ; Fraises des bois au basilic, glace yaourt ; Pavlova aux fruits rouges… Les encas que l’on peut déguster à tout moment de la journée sont eux aussi passés en mode été : Sardinillas millésimées et beurre aux algues, sorbets maison à la passion, orange sanguine ou fraise des bois. Ils accompagnent les cocktails signatures d’Alexandre Chialva, comme le « Summer Breeze » : Réserve de Louis rosé, Grand Marnier, jus de citron vert, sucre de canne, bitter orange.