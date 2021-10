Les quartiers d'affaires se réinventent

Alors qu'ils étaient au départ uniquement destinés au business et au rayonnement des grandes entreprises, les quartiers d'affaires font aujourd'hui l'objet de mutations, à l'image de la transformation des métiers, des bureaux ou de la façon même de travailler.

Des mutations dont sont venus témoigner récemment des membres du RIQA, (membres du Réseau international des quartiers d'affaires) lors de la plénière de revolution@work intitulée « évolution des quartiers d'affaires ».

Dans la mesure où le travail connaît des évolutions majeures (nouvelles formes de management, plus grande porosité vie privée/vie professionnelle, nomadisme …), et sachant que les bureaux se vident, notamment en raison du télétravail, les quartiers d'affaires sont amenés à se réinventer.

Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Defacto (établissement public chargé de la gestion de La Défense), a rappelé que si les différentes fonctions des quartiers étaient autrefois séparées (ville-dortoir, ville-centre…), il est aujourd'hui nécessaire de transformer les quartiers d'affaires en de véritables lieux de vie. Et du fait de l'arrivée des nouvelles formes de travail, introduite en partie grâce aux nouvelles technologies, cette communauté tend à déserter les bureaux traditionnels.

Le cas de La Défense est parlant en la matière, puisque de prime abord, le quartier paraît plutôt froid, et « semble incarner l'organisation du travail d'hier, la verticalité, le cloisonnement et la hiérarchie ». Or, Pour Marie-Célie Guillaume, ce qui fait la valeur du site, ce n'est pas seulement ses grandes entreprises ou son réseau de transport efficace, c'est aussi la communauté humaine qui le compose.

@A.P. - Michael Edwards, président du Chicago Loop Group, présentant son quartier d'affaires, et Gale Brewer, présidente du Manhattan Borough.

D'où la nécessité de poursuivre l'effort déjà amorcé (centre commercial des Quatre temps, cinéma) de fédérer cette communauté. Il s'agit notamment pour Defacto de faire de la dalle piétonne un « atout », en la transformant en lieu d'échange, de rencontres, afin de garder les salariés sur place une fois la journée de travail terminée.

Marie-Célie Guillaume souhaite réaliser en ce sens « des lieux qui vibrent », permettant de montrer aux 170 000 salariés qu'ils ne sont pas seulement locataires mais aussi acteurs de leur quartier. Avoir des lieux avec une « telle concentration de talents » nécessite des échanges, des rencontres. « L'underground » offert par la dalle peut faire partie de la solution.

La Défense étant cette année à la tête du Réseau international des quartiers d'affaires (RIQA), Defacto a pour ambition de donner une nouvelle impulsion à ce programme, et revolution@work fait partie de cet élan. Cette plénière a d'ailleurs été l'occasion de montrer que les quartiers d'affaires n'hésitent pas à tirer parti de l'expérience de leurs homologues.

C'est particulièrement le cas du district de Tianhe (préfecture de Canton). Qiu Weiqing, directeur de ce jeune quartier d'affaires, a confié s'être inspiré des erreurs et des réussites de ses concurrents, comme le fait d'avoir des transports en commun efficaces, ou de créer des lieux d'animation et de rencontres.

André Poulain, directeur général de Destination centre-ville à Montréal, a indiqué de son côté que Manhattan (représenté par Gale Brewer, sa présidente) était le modèle de référence pour sa ville, qui bénéficie tout de même d'une main-d'œuvre bilingue et particulièrement qualifiée (Montréal compte le premier studio d'Ubisoft situé sur le continent américain).

Michael Edwards, président de la Chicago Loop Alliance, a également confié avec humour qu'il dérobait certaines idées des différents quartiers d'affaires concurrents, comme la mise en place d'un service de vélos partagés.

Mais c'est finalement le passage d'un monde vertical (modèle hiérarchique, gratte-ciel) à un monde plus horizontal sur lequel travaillent activement les quartiers d'affaires internationaux. À l'image de la dalle parisienne qui devra apporter plus « de ludique et de poésie » au quartier de La Défense et constituera une avant-garde de ce que deviendront les quartiers d'affaires hybrides de demain.