Comme le précise Philippe Jarlot, président des Promoteurs du Grand Paris, « en plus d'avoir livré 880 logements en 2017, nous avons obtenu différents succès dans des appels d'offres publics majeurs. »

Au Nord de Paris, six concours ont été remportés, dont deux lauréats du concours international « Inventons la Métropole du Grand Paris ».

• Bricqueville est lauréat du concours avec le projet “Argenteuil Littoral”, qui vise à créer un quartier de ville mixte, mutable et durable de 23 512 m2.

• Cibex est lauréat du concours avec le projet “Les Grands Lilas”, sur le site du Fort de Romainville, aux Lilas. Le site s'étend sur une superficie de 27 195 m2.

Quatre autres appels à projets concernent le Nord de Paris :

• Bécarré Elysées a remporté un concours de la Foncière Logement pour le projet “Carré Bonnemaison” de 60 logements, à Epinay-sur-Seine.

• MDH Promotion a aussi été retenu pour deux appels à candidatures de la Foncière Logement avec un projet de 26 logements sur deux terrains à Aubervilliers et un autre de 24 logements à Bobigny.

• Bricqueville a, quant à lui, remporté un appel à candidature prévoyant la construction d'une centaine de logements, dans la ZAC des Docks à Saint-Ouen.

À l'Est de Paris, deux concours ont été remportés en 2017.

• MDH Promotion a été retenu dans l'Est de Paris pour deux appels à projets. Un premier de la ville de Brou-sur-Chantereine, “Les Jardins d'Angélys”, qui prévoit la construction d'une centaine de logements dans un quartier résidentiel, et un second, sur appel d'offres de l'Eparmarne, qui prévoit la construction de 83 logements à Bussy-Saint-Georges dans la “ZAC du Sycomore”.

Au Sud de Paris, deux concours ont également été remportés en 2017.

• Cibex est lauréat d'un concours organisé par la ville de Massy, pour la construction d'environ 45 logements et d'un équipement sportif public.

• MDH Promotion remporte une consultation portant sur la construction de 60 logements à Evry centre urbain.