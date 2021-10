Les projets de transports du Val-de-Marne

Plusieurs lignes de transports en commun sont en projet sur le territoire. Pour mieux en informer les habitants et usagers, le Conseil général a conçu une carte pliante qui détaille l’ensemble des projets de transports prévus pour les prochaines années et ceux à l'étude. Cette carte, éditée à 18 000 exemplaires, référence les futurs prolongements de lignes existantes et les nouvelles lignes de métro, de bus en site propre, de tramway ou de téléphérique. Pour chaque ligne, les informations utiles comme le tracé, les correspondances, le temps des parcours et la date prévisionnelle de mise en service y sont recensées. Cette carte est disponible à l’accueil des 47 mairies du Val-de-Marne et à l’accueil des différents sites départementaux dont l’Hôtel du Département à Créteil. Il est également possible de la télécharger sur cette page.